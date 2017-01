15:24 Takata Corp. Die Takata Corp. hat sich in einem Rechtsstreit um fehlerhafte Airbags mit den amerikanischen Justizbehörden auf einen Vergleich einigen können. Der japanische Hersteller hat seit Jahren immer wieder mit technischen Problemen bei seinen Airbags, die weltweit in der Automobilindustrie zum Einsatz kommen, zu kämpfen. In den USA wurde dem Unternehmen vorgeworfen, Profit vor Sicherheit gestellt zu haben. Die Japaner bekennen sich nun schuldig eines kriminellen Vorgehens und zahlen Strafen in Höhe von insgesamt 1,0 Mrd. US-Dollar. Zudem wurden drei Manager des Unternehmens direkt wegen bewusster Fälschung von Testergebnissen angeklagt.

15:12 Essilor Intl. Eine riesige Fusion bahnt sich in der Brillenbranche an. Die aktuell marktführende Herstellerin von Brillen, die italienische Luxottica Group, die u.a. für Ray-Ban verantwortlich ist, und die französische Essilor International, Produzentin von Brillengläsern, wollen sich zusammenschließen. Dies gaben beide Unternehmen am heutigen Tag bekannt. In Frankfurt profitiert die Aktie der Franzosen bis 15:09 h h mit einem Plus von 12,31 Prozent von der Bekanntgabe.

14:41 Hugo Boss AG Ein anziehendes Geschäft im Bereich Anzüge, Hemden und Mäntel im letzten Quartal des Jahres 2016 lässt Hugo Boss im abgelaufenen Geschäftsjahr besser dastehen, als es der Metzinger Modehersteller zuvor prognostiziert hatte. Ersten Daten zufolge schrumpfte das operative Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur um vier Prozent auf 2,69 Mrd. Euro. Der Vorstandsvorsitzende Martin Langer hatte zuvor für 2016 Umsatzeinbußen von bis zu 10 Prozent und einen Rückgang beim Gewinn von rund 17 bis 23 Prozent vorausgesagt. Ein schlechtes Marktumfeld lies Hugo Boss 2015 in die Krise rutschen, der der Konzern mit einem Umbau seines Geschäfts begegnet ist.