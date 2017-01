Mit größtenteils leichten Verlusten haben sich die europäischen Aktienmärkte am Freitag ins Wochenende verabschiedet. Händler begründeten das Minus in erster Linie mit Gewinnmitnahmen und verwiesen darauf, dass die Grundstimmung nach wie vor positiv sei. Zusätzlich belasteten schwache Konjunkturdaten aus den USA. Mit einem Plus von auf das Jahr hochgerechnet 1,9 Prozent ist das dortige BIP im vierten Quartal schwächer gewachsen als gedacht. Analysten hatten mit einem Plus von 2,2 Prozent gerechnet. Der EuroStoxx50 gab um 0,48 Prozent nach und schloss bei 3303,33 Punkten.