Europas Börsen starteten am Donnerstag fester in den Handel. Aufwind erhalten die Märkte von der Börse in den USA, wo der Dow Jones am Vortag erstmals über der Marke von 20.000 Zählern geschlossen hatte. Hoffnung auf ein umfangreiches Konjunkturprogramm der US-Regierung unter Donald Trump hatte zuletzt für Kauflaune gesorgt. Der EuroStoxx50 rückt am Donnerstag bis 9:13 h um 0,39 Prozent auf 3.339,08 Punkte vor. In Deutschland zeigten sich die Verbraucher für Februar zuversichtlicher. Das GfK-Konsumklima war von 9,9 auf 10,2 Punkte angestiegen.