Bayer und Monsanto werben in den USA mit dem Versprechen von Milliardeninvestitionen und neuen Jobs für ihre geplante Fusion. In den kommenden 6 Jahren sollen etwa 16 Milliarden Dollar in die Forschung und Entwicklung im Agrarbereich fließen, davon mindestens 8 Milliarden in den USA. Das Versprechen wird als Versuch gewertet, beim designierten US-Präsidenten Trump einen guten Eindruck zu hinterlassen.