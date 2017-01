Der EuroStoxx50 fiel am Montag um 0,37 Prozent und schloss bei 3.308,97 Punkten. Nach der jüngsten Erholungsbewegung war an den Märkten die Luft raus. Konjunkturdaten halfen ebenfalls nicht. Die EU-Arbeitslosenquote verharrte im November auf einem Sieben-Jahrestief, auch die Anlegerstimmung laut Sentix-Index zog kräftig an. Die deutschen Exporte stiegen im November überraschend deutlich um 3,9 Prozent.