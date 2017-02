Zur Wochenmitte zeigte sich der europäische Aktienmarkt von seinen jüngsten Kursverlusten erholt. Der EuroStoxx50 stieg am Mittwoch um 0,87 Prozent auf 3.258,92 Punkte. Gleich zu Handelsbeginn hatten Wirtschaftsdaten der Börse Auftrieb gegeben. So hatte sich die Stimmung in der chinesischen Industrie nicht so stark eingetrübt wie befürchtet. In der Eurozone war die Industriestimmung zu Jahresbeginn so gut wie zuletzt vor knapp sechs Jahren. Auch in den USA hellte sie sich deutlich auf. Daten des privaten Dienstleisters ADP zufolge wuchs die Beschäftigung im US-Privatsektor im Januar stärker als erwartet.