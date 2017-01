28.12.16 Toshiba Kurseinbruch bei Toshiba. Der im japanischen Bezirk Minato, dem 23. Bezirk der Präfektur Tokio beheimatete Technologiekonzern hat verlautbaren lassen, dass die Kosten für die Übernahme der Atomsparte des amerikanischen Unternehmens Chicago Bridge & Iron deutlich höher ausfallen, als bisher angenommen. An der Börse in Tokio gab das Papier um etwas mehr als 20 Prozent nach. An den deutschen Börsenplätzen zeigt sich die Aktie auch tiefrot eingefärbt. In Frankfurt gibt sie bis 10:34 h um 22,79 Prozent nach, in München fällt sie bis 10:17 h gar um 34,45 Prozent.

27.12.16 BMW AG St Die Bayerischen Motorenwerke haben in China eine Rückrufaktion für rund 200.000 Automobile gestartet. Hintergrund sind Probleme mit dem verbauten Airbags, die allesamt von der japanischen Firma Takata stammen. Diese hat bereits seit einiger Zeit mit der Qualität ihres Produkt zu kämpfen.

23.12.16 Deutsche Bank AG Die Deutsche Bank AG notiert an den deutschen Börsenplätzen aktuell durchweg im Plus. Im Xetra-Handel steigen die Papiere bis 10:56 h um 2,90 Prozent. Das Plus ist bedingt durch die Einigung der Großbank mit der amerikanischen Justiz im sogenannten US-Hypothekenstreit. Die US-Justiz hat den Frankfurtern eine Strafe in einer Gesamthöhe von rund 7,2 Mrd. US-Dollar auferlegt. Damit fällt diese deutlich geringer aus, als die ursprünglich geforderte in Höhe von 14 Mrd. US-Dollar.

22.12.16 Nokia Corp. Nokia zerrt Apple einmal mehr vor Gericht. Der finnische Netzwerkausrüster geht gegen dem amerikanischen Soft- und Hardwarehersteller erneut wegen angeblicher Patentverletzungen in mehr als 30 Fällen vor. Neben den USA wurden die Klagen auch in Deutschland, u.a. in München und Düsseldorf, eingereicht. Dem einstigen Handy-Weltmarktführer geht es dabei gar nicht um die Patente an sich, sondern um die fehlende Bereitschaft der Amerikaner, für diese entsprechend Lizenzgebühren zu zahlen. Apple selbst kontert das Argument mit der Aussage, die Finnen würden keine faire Preisvorstellung fahren.